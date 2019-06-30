كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النظام المالي الإسرائيلي يواجه خطرًا من منحنى العائد الأمريكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال بنك إسرائيل اليوم الاحد في تقرير نصف سنوي عن الاستقرار المالي ان النظام المالي الاسرائيلي يواجه مخاطر كبيرة من تراجع عائدات السندات الامريكية وارتفاع مستويات الديون العالمية.

ولاحظ البنك المركزي أن النمو العالمي وتوقعات أسعار الفائدة استمرت في التراجع في النصف الأول من عام 2019، في حين أن البنوك المركزية الكبرى أوقفت الاتجاه الذي قلل من التوافر النقدي الذي كان سائدًا في عام 2018.

وقد أدى ذلك إلى منحنى عائد السندات الأمريكي المقلوب وحذر بنك إسرائيل من أنه في حالة انخفاض تصنيفات جودة الائتمان، فإن أسعار الأصول العالمية ستنخفض بحدة وتؤدي إلى تشديد كبير في البيئة المالية العالمية، مما سيؤثر على السوق الإسرائيلية.

وأضاف: "سيحدث هذا التأثير، إذا حدث بشكل رئيسي من خلال القناة المالية، خاصة بسبب الارتباط الكبير بين أسواق رأس المال في إسرائيل والخارج، وقد يكون له تداعيات كبيرة على أسعار الأصول المالية في إسرائيل، وعلى الانخفاض في الرغبة في المخاطرة المالية".

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وأضاف أن مخاطر السيولة ارتفعت نظرًا لانخفاض أحجام التداول ووسط ثقل الحيازة في سندات الشركات عن طريق صناديق السيولة المشتركة وغيرها.

وقال التقرير: "في حالة حدوث أزمة عالمية، فإن كل ذلك قد يزيد من حدة الانخفاضات في أسعار الأصول"، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات العالمية في الشركات الإسرائيلية وخاصة في قطاع الاتصالات وخدمات الكمبيوتر، "يعد قناة أيضًا للتعرض للمخاطر العالمية. "

وحذر البنك المركزي من ارتفاع مخاطر الائتمان الحكومي بسبب عجز الموازنة - حاليا 3.8٪ سنويًا من الناتج المحلي الإجمالي - وهو أعلى بكثير من هدفه.

وقال إن المخاطر في سوق العقارات قد انخفضت في النصف الأول من العام الماضي إلى جانب انخفاض طفيف في أسعار المساكن، ولكن البنك حث الحكومة على زيادة الاستثمار في بناء المساكن لمنع الصعوبات المستقبلية التي قد تضر الاقتصاد بأكمله.