العثماني يمثل الملك في تنصيب رئيس بنما

غادر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، صباح اليوم الأحد، البلاد، متوجها إلى بنما للمشاركة في حفل تنصيب رئيسها الجديد.

وتوجه العثماني إلى بنما اليوم، بتكليف من الملك محمد السادس، لحضور مراسيم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية “لورونتينو كورتيزو”.

حفل التنصيب، الذي ينتظر أن يتم، غدا الاثنين، يرتقب أن يحضره كذلك زعيم الانفصاليين إبراهيم غالي، الذي حل في بنما، اليوم.

يذكر أن المغرب يوجه أنظاره نحو دول أمريكا لتعزيز التعاون، ومحاصرة الانفصاليين، حيث توجه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، قبل أيام قليلة، في زيارة لخمس دول من أمريكا، كللت بإعلان جمهورية السيلفادور سحبها الاعتراف بالجمهورية الوهمية، وهي الخيبة، التي تحاول الجبهة الانفصالية إخفاءها بعدم التعليل عليها.

وكان المغرب قد اختار، عام 2014، تمثيله خلال حفل تنصيب الرئيس السابق لبنما، رشيد الطالبي العلمي، الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس النواب، مرفوقا بسفير المغرب في كولومبيا.