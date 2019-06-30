الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

أفاد شهور عيان، لوكالة الأنباء الرسمية الفرنسية، اليوم الأحد، أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم.

وأورد المصدر ذاته، أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في شوارع الخرطوم قبيل تظاهرات حاشدة، في العاصمة ضد المجلس العسكري الحاكم، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.

وتشكل التظاهرة “المليونية” اختبارا لمنظمي الاحتجاجات بعد العملية الأمنية الدامية التي استهدفت ساحة الاعتصام في الخرطوم في الثالث من يونيو، وانقطاع الإنترنت الذي حد من قدرتهم على حشد المتظاهرين.

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وقتل العشرات وأصيب المئات بجروح عندما هاجم مسلحون بلباس عسكري ساحة الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش حيث أطلقوا النار على المتظاهرين الذين كانوا في المكان منذ 6 أبريل وضربوهم.

وتأتي التظاهرة الجديدة التي انطلقت منتصف نهار اليوم، في وقت تجري إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين.

وحذر نائب رئيس المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، أمس السبت من أنه لن يتسامح مع محاولات “التخريب” التي قد تتخلل التظاهرة.