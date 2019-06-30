رونار يعلق على تراجع أداء زياش أمام الكوت ديفوار ويقر بمعاناة “الأسود” من هذه المشاكل

علق الناخب الوطني، هيرفي رونار، على الأداء الذي قدمه حكيم زياش، في مباراة الكوت ديفوار، الأخيرة، في ثاني مباريات المجموعة الرابعة لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، والذي لم يرتقي إلى ما كانت تنتظره الجماهير المغربية.

وقال رونار، في الندوة الصحفية التي عقدها، قبل قليل، بقاعة الندوات التابعة لملعب “السلام”، مسرح مباراة المنتخب أمام جنوب إفريقيا، إن ” مباراة الكوت ديفوار، امتازت بالاندفاع البدني، وهو الأمر الدي أثر على زياش”.

وأضاف: ” زياش يبقى لاعب رائع، ومهم جدا لنا، نحن في حاجة ماسة لحدماته، والأهم هو أنه دائما ما يكون حاضرا في المناسبات الكبيرة”.

وأقر مدرب “الأسود”، بوجود مشاكل داخل المنتخب، على مستوى إنهاء الهجمات، بالإضافة إلى غياب التركيز في الدقائق الأولى، وصرح بهذا الخصوص قائلا: ” يجب علينا أن ننطلق بقوة في المباراة، لقد كدنا أن نتلقى هدفا من الكوت ديفوار، ولو تم تسجيله لتغيرت الأمور، علينا أن نشتغل على هذه الأمور، لا يجب علينا أن نخفي هذه الأمور السلبية، بل يجب أن نشتغل على عامل التركيز”.

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وأضاف: ” بخصوص إتمام الفرص، أكيد أننا نرغب في تسجيل عدد كبير من الأهداف، ولكن المباراة كانت صعبة، إنها المرة الثالثة على التوالي التي نفوز بها على الكوت ديفوار، بحصة صغيرة، وهذا أمر استثنائي”.