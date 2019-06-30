جسر الزرقاء تتصدر مؤشرات الوفيات والسكري وسمنة الأطفال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نشرت دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، اليوم الأحد، معطيات حول مؤشرات التربية والتعليم والصحة والحياة في السلطات المحلية للعام 2017، تعالت منها صورة كئيبة لأوضاع مدن وقرى عربية، بينها الأوضاع الصحية في قرية جسر الزرقاء، وخاصة بين الأطفال، ومستوى التعليم المتدني في مدينة رهط.

وتصدرت جسر الزرقاء مؤشر الوفيات ومرضى السكري والسمنة الزائدة بين الأطفال في المدارس الابتدائية. وكانت النسبة القطرية للوفيات هي 4.93 أشخاص لكل ألف مواطن، لكن هذه النسبة ترتفع في جسر الزرقاء إلى 9.27 أشخاص. كذلك تبلغ النسبة القطرية للمصابين بأمراض السكري 56 حالة بين كل ألف شخص، بينما يرتفع عدد المصابين بالسكري في جسر الزرقاء إلى 138 لكل ألف شخص.

كذلك تصدرت جسر الزرقاء مؤشر السمنة الزائدة بين الأطفال. فقد كانت النسبة القطرية للأطفال في الصف الأول الابتدائي الذي يعانون من سمنة زائدة 18%، بينما ترتفع في جسر الزرقاء إلى 44.6%. وفيما النسبة القطرية للفتية في الصف السابع الذين يعانون من سمنة زائدة هي 30.3%، ترتفع في جسر الزرقاء إلى الضعف: 59.3%.

وأظهر مؤشر التربية والتعليم نسبة التسرب من المدارس المرتفعة للغاية في رهط. فقد بلغت نسبة الذين أنهوا المدرسة الابتدائية أو المدرسة الإعدادية في رهط 44.8%، بينما تنخفض النسبة القطرية في هذا المؤشر إلى 19.5%.

وتبلغ النسبة القطرية للمستحقين لشهادة البجروت 75.6%، بينما تنخفض في المجتمع العربي إلى 64.2%، وتهبط في المدارس الحريدية إلى 36.3%. ووفقا للمعطيات، فإن نسبة خريجي المدارس اليهودية الذين يستوفون شروط القبول للجامعات 68.3%، وبين التلاميذ العرب 48.9%.