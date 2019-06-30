كفر كنا: موت سريري لرضيع عمره شهر واحد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فُجعت أسرة الطفل الرضيع جود عباس حمزة (شهر واحد) بموته سريريا، صباح اليوم الأحد.

وساد أجواء من الحزن والأسى الشديدين بين الأقارب والأصدقاء فور انتشار النبأ المفجع.

ما هو الموت السريري?

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قال أطباء إن الموت السريري هو حالة الانعدام الفجائي لدوران الدم في الأوعية الدموية والتنفس والوعي. في أحيان قليلة يمكن بواسطة إنعاش القلب والرئتين إحياء شخص ميت سريريا. إذا لم يتم التدخل بسرعة في الإنعاش فإن الشخص سيدخل حالة الموت البيولوجي. وطبيا هناك حالتان فقط للموت وهما الموت السريري والموت البيولوجي ويسمى أيضا بالموت الدماغي.

وبمعنى أوضح فإن الموت السريري هو المصطلح الطبي لوقف الدورة الدموية والتنفس، ما يلزم لاستمرار الحياة. وهو يحدث عندما يتوقف القلب عن الخفقان بإيقاع منتظم، وهي حالة تسمى السكتة القلبية.