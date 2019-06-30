برشلونة يجهز عرضا ضخما للتعاقد مع شريك ميسي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق برشلونة الإسباني يسعى لإبرام صفقة مهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الوشيكة.

وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن برشلونة يسعى لضم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان، مقابل 112 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع النيراتزوري.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن مارتينيز، يعيش فترة رائعة حاليًا مع المنتخب الأرجنتيني، حيث أحرز 5 أهداف في 9 مباريات فقط مع راقصي التانغو.

وأوضح أن مارتينيز قدم موسمًا متوسطا مع إنتر، حيث أحرز 9 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 35 مباراة مع النيراتزوري.

ويرى مسؤولو برشلونة أن مارتينيز أفضل من مواطنه ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، لاسيما أن الأول أظهر انسجامًا مع البرغوث في صفوف الأرجنتين.