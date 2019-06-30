خفض أسعار الوقود فجر الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تُخفض أسعار الوقود يوم غد، الإثنين، مطلع شهر تموز/ يوليو بـ12 أغورة.
ومن المتوقع أن يبلغ سعر ليتر البنزين من نوع 95 أوكتان بالتعبئة الذاتية 6.25 شيكل، ويشكل هذا الانخفاض 12 أغورة مقارنة مع سعر ليتر البنزين من ذات النوع في الشهر الماضي. وستبقى خدمة التعبئة الكاملة دون تغيير أي 21 أغورة مقابل ليتر الوقود الواحد.
ويأتي هذا الانخفاض بسبب انخفاض سعر الوقود في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 5% وكذلك انخفاض قيمة الدولار بنسبة 1%.
وتجدر الإشارة إلى أن أسعار الوقود تتحدد بموجب أسعار النفط في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، كما أنها مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، والتي تبلغ نسبتها 65% من السعر، وتبقى بدون تغيير حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.
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