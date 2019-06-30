المقاصد تطالب بوقف الاقتحام الإسرائيلي المتكرر للمستشفى 

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مجلس إدارة مستشفى المقاصد الخيرية الإسلامية في القدس المحتلة، اليوم الأحد، في بيان، إدانته لاقتحام وحدة خاصة من قوات الاحتلال ساحات المستشفى بعد منتصف ليل أمس السبت، ودخول عدة سيارات تابعة لشرطة الاحتلال إلى ساحة المستشفى.

وقالت الإدارة إن قوة إسرائيلية اقتحمت المستشفى بذريعة إلقاء القبض على أحد المصابين، والذي كان قد غادر المستشفى قبل لحظات من وصول عناصر الوحدة.

وناشد مدير عام مستشفى المقاصد، د. بسام أبو لبدة، كافة الهيئات الحقوقية الدولي التي تعنى في مجال حقوق الإنسان وحماية حق المريض؛ إلى التدخل من أجل توفير الحماية للمستشفى الذي يتعرض بشكل متكرر إلى اقتحامات قوات الاحتلال بذريعة البحث عن مصابين وجرحى، معتبرا أن هذه الانتهاكات تنافي وتناهض كافة القوانين والأعراف الدولية التي تحفظ حقوق الإنسان وتقضي بحماية المصابين والمرضى وتمنع الدخول إلى المستشفيات بالأسلحة.