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عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة

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استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي يزور الإمارات حالياً.

وتم خلال اللقاء الذي عقد في قصر الإمارات بأبوظبي بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات التنموية والإنسانية.

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كما تم خلال اللقاء استعراض المواقف ووجهات النظر السياسية تجاه عدد من القضايا المتعددة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية خصوصاً تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرارالعالمي.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكداً حرص الدولة على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الحكيمة.

من جانبه، أثنى أنطونيو غوتيريس على التعاون الوثيق بين الإمارات والأمم المتحدة، كما أشاد بالدور المهم الذي تلعبه الدولة في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية.

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