شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات "مليونية" بالسودان للمطالبة بنقل السلطة لحكومة مدنية والان مع التفاصيل

يستعد السودان لمسيرات "مليونية" دعت المعارضة السودانية لتنظيمها اليوم الأحد، للمطالبة مجدداً بحكومة مدنية والضغط على المجلس العسكري كي يسلم السلطة لحكومة مدنية.

ونشر تحالف (تجمع المهنيين السودانيين)، الذي يقود احتجاجات أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير منذ بدايتها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اليوم الأحد، على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) نقاط التجمع للمسيرات الحاشدة ودعا المشاركين لمقاومة أي محاولة لفض المظاهرات.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، "ندعو الثوار إلى الثبات ومقاومة أي محاولة للاعتقال أو فض المواكب من قبل ميليشيات المجلس العسكري".

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ومن المنتظر أن تنطلق المسيرات في الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي (11:00 توقيت غرينيتش) من عدة نقاط في الخرطوم وفي ولاية أخرى، طبقاً للتحالف المعارض، الذي نشر أيضاً أماكن مواقع احتجاجية تضامنية بأماكن أخرى حول العالم.

ومن جانبه ذكر نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، الفريق محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي" السبت، أنه يدعم المظاهرات السلمية، ولكنه حذر من وجود "مخربين ومثير شغب" لديهم "أجندة" محددة.

وأشار حميدتي إلى أن الانتشار الأمني المكثف في الشوارع يهدف إلى "تأمين" المتظاهرين وليس لقمعهم، وقال إن رجال الأمن يقومون بمهامهم دون مهاجم المواطنين.

وأدى فض الاعتصام إلى انهيار المفاوضات بين القوى المدنية والعسكر حول حكومة انتقالية تضم ممثلين علن الطرفين، ومنذ حينها فشلت محاولات الوساطة للعودة إلى الحوار.