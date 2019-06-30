شكرا لقرائتكم خبر عن كبير المفاوضين البريطانيين لشؤون البريكست يستقيل والان مع التفاصيل

قدم كبير المفاوضين البريطانيين بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي أولي روبنز، استقالته من المنصب قبيل تعيين رئيس الوزراء الجديد الذي يتوقع أن يكون بوريس جونسون، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يغادر روبنز الحكومة قبل أن يتولى رئيس الوزراء الجديد منصبه في 25 يوليو (تموز) المقبل. وأفادت الصحيفة بأن روبنز سوف ينتقل إلى عمل "مربح".

ونظراً لأن روبنز هو من قام بتأمين اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) مع بروكسل، والذي حكم عليه بالفشل، فإن الكثيرين من أنصار جونسون ينظرون إليه على أنه "الروح الشريرة".

وذكرت الصحيفة، أن "الفريق الانتقالي" لجونسون يعد لدعوة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست ميشيل بارنيه لزيارة "داونينغ ستريت"، في واحدة من الخطوات الأولى للحكومة الجديدة عقب توليها السلطة.