عضوان في مجلس كربلاء يقدمان استقالتيهما

قدم عضوا مجلس كربلاء محمد الموسوي وعباس الموسوي، الأحد، استقالتيهما من عضوية المجلس.
وقال مراسل الخليج 365، إن العضوين في مجلس كربلاء محمد الموسوي وعباس الموسوي قدما طلبي استقالتيهما من عضوية المجلس إلى الرئاسة، دون ذكر الأسباب.
وكانت عضو مجلس محافظة كربلاء سندس الطريحي نفت، في وقت سابق من اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن استقالتها من عضوية المجلس.
وكانت عضو مجلس محافظة كربلاء سندس الطريحي نفت، في وقت سابق من اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن استقالتها من عضوية المجلس.
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