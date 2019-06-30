عضوان في مجلس كربلاء يقدمان استقالتيهما

وقال مراسل الخليج 365، إن العضوين في مجلس كربلاء محمد الموسوي وعباس الموسوي قدما طلبي استقالتيهما من عضوية المجلس إلى الرئاسة، دون ذكر الأسباب.

وكانت عضو مجلس محافظة كربلاء سندس الطريحي نفت، في وقت سابق من اليوم الأحد، الأنباء التي تحدثت عن استقالتها من عضوية المجلس.

