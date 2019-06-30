الرافدين يطلق قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل

أعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن إطلاقه قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين وبدون كفيل عن طريق البطاقة الالكترونية. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منهخ، "تقرر منح قروض السيارات وبدون كفيل للموظفين والمتقاعدين الموطنة رواتبهم لدى المصرف وذلك ضمن المشروع الوطني للأقساط". ودعا المصرف، المشمولين بتلك القروض الى "مراجعة اقرب فرع للمصرف والتقديم عليها".

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