بالصور.. اخماد حريق في مستشفى ببابل

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مفرزة دفاع مدني القاسم التابع الى مركز الهاشمية في بابل تمكنت، اليوم، من اخماد حادث حريق وقع في كافتريا داخل مستشفى القاسم"، مشيرا الى أن "الفريق تمكن من انقاذ 99 اسطوانة اوكسجين من الاحتراق".

وأوضح المصدر، أن "اضرار الحريق كانت ضمن قسم من غرفة إدارة مخزن الأوكسجين وكافتريا المستشفى".