بالصور.. اخماد حريق في مستشفى ببابل

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افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا اندلع داخل مستشفى القاسم بمحافظة بابل.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "مفرزة دفاع مدني القاسم التابع الى مركز الهاشمية في بابل تمكنت، اليوم، من اخماد حادث حريق وقع في كافتريا داخل مستشفى القاسم"، مشيرا الى أن "الفريق تمكن من انقاذ 99 اسطوانة اوكسجين من الاحتراق".
وأوضح المصدر، أن "اضرار الحريق كانت ضمن قسم من غرفة إدارة مخزن الأوكسجين وكافتريا المستشفى".
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