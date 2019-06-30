البرلمان يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي

أفاد مصدر نيابي، الأحد، بأن البرلمان عقد جلسته التاسعة والعشرين برئاسة الحلبوسي وحضور 228 نائباً. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب عقد جلسته التاسعة والعشرين من الفصل التشريعي الحالي برئاسة محمد الحلبوسي وحضور 228 نائباً". وكان من المفترض عقد الجلسة التاسعة والعشرين أمس السبت، الا أن رئاسة مجلس النواب قررت، أمس، تأجيل الجلسة إلى اليوم الأحد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.



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