وزير الطاقة السعودي يرجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر

رجح وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، الأحد، أن تمدد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها بقيادة روسيا اتفاقها لخفض إنتاج النفط تسعة أشهر، مبيناً أن السوق لا تحتاج لتخفيض أكثر من المطلوب.
وأضاف، أن "الطلب بدأ يخف قليلاً ولكن أعتقد إنه ما زال قوياً"، متوقعا أن "تتوازن السوق ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق مع أوبك، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار النفط لضغوط من جديد نتيجة زيادة الإمدادات الأميركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ويلتقي وزراء نفط أوبك غداً، في فيينا ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج أوبك يوم الثلاثاء.
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