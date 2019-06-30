وزير الطاقة السعودي يرجح تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر

وذكرت "رويترز" نقلا عن الفالح في حديثه لعدد من وسائل الاعلام قوله: "اعتقد على الأرجح تمديداً لتسعة أشهر"، مبيناً أن "السوق لا تحتاج لتخفيض أكثر من المطلوب".

وأضاف، أن "الطلب بدأ يخف قليلاً ولكن أعتقد إنه ما زال قوياً"، متوقعا أن "تتوازن السوق ما بين الستة أشهر والتسعة أشهر المقبلة".



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال في وقت سابق إن روسيا اتفقت مع السعودية على تمديد الاتفاق مع أوبك، وذلك في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار النفط لضغوط من جديد نتيجة زيادة الإمدادات الأميركية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

ويلتقي وزراء نفط أوبك غداً، في فيينا ثم يعقدون بعد ذلك محادثات مع منتجي النفط من خارج أوبك يوم الثلاثاء.