توقيفات وضبط أسلحة في إثيوبيا بعد أسبوع من محاولة الانقلاب

آعلنت الشرطة الإثيوبية، الأحد، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة، ومداهمات، وتوقيف عدد من المشتبه بصلتهم بمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة.

الإعلان عن هذه العملية، جاء على لسان مفوض الشرطة في أوروميا، كفيالو تارفي، بمؤتمر صحفي، اليوم.



وقال تارفي في المؤتمر الصحفي، إن شرطة الإقليم تمكنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، من ضبط 878 قطعة سلاح، و15 ألف رصاصة، و265 مسدس، إضافة إلى مواد وسلع مهربة مخبأة في عدد من المخازن.

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وأوضح المسؤول الإثيوبي أن السلطات الأمنية أوقفت عددا من الأشخاص يشتبه في صلتهم بالمحاولة الانقلابية التي شهدها إقليم أمهرة، السبت الماضي، وراح ضحيتها حاكم الإقليم ومسؤولون آخرون.

وذكر مفوض الشرطة أنه جرى أيضا مداهمة عدد من المخازن، تضم أكثر نحو 1332 هاتفا، وعملات صومالية بجانب سلع أخرى، وذلك بغية تهريبها خارج البلاد.

والأسبوع الماضي، شهد إقليم أمهرة، محاولة انقلاب فاشلة، قُتل على إثرها رئيس الإقليم ومستشاره، بالتزامن مع اغتيال رئيس الأركان على يد حارسه الشخصي في العاصمة أديس أبابا.

وتتهم الحكومة الإثيوبية أسامنيو تسيجي، قائد الأمن السابق في أمهرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب التي أوقفت السلطات على إثرها عشرات المشتبه بهم.

