محمد بن زايد: رؤيتنا والأمم المتحدة مشتركة لعالم يسوده الخير والأمان والسلام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تطابق رؤية الإمارات والأمم المتحدة المشتركة نحو عالم يسوده الخير والأمان والسلام.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لأنطونيو جوتيريس الذي يزور الإمارات حاليا.





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وعبَّر الشيخ محمد بن زايد عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة والاطلاع على نتائج اجتماع أبوظبي للمناخ.

وأشار إلى أن الإمارات ستبقى سباقة في دعم الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية.

وتستضيف الإمارات حاليا الاجتماع التحضيري لقمة المناخ المزمع عقدها في اليابان خلال سبتمبر/أيلول 2019.