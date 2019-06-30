- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، تطابق رؤية الإمارات والأمم المتحدة المشتركة نحو عالم يسوده الخير والأمان والسلام.
جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد لأنطونيو جوتيريس الذي يزور الإمارات حاليا.
وعبَّر الشيخ محمد بن زايد عن سعادته باللقاء الذي جمعه بالأمين العام للأمم المتحدة والاطلاع على نتائج اجتماع أبوظبي للمناخ.
وأشار إلى أن الإمارات ستبقى سباقة في دعم الجهود العالمية للحد من آثار التغير المناخي وتحقيق منظومة متكاملة للاستدامة البيئية.
وتستضيف الإمارات حاليا الاجتماع التحضيري لقمة المناخ المزمع عقدها في اليابان خلال سبتمبر/أيلول 2019.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد: رؤيتنا والأمم المتحدة مشتركة لعالم يسوده الخير والأمان والسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.