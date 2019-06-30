البابا مشيدا بلقاء ترامب وكيم: خطوة نحو السلام

الأحد 2019/6/30 03:40 مساء بتوقيت أبوظبي

أشاد قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، الأحد، باللقاء الذي جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين.



واعتبر اللقاء "مثالا جيدا على ثقافة الالتقاء"، معربا عن أمله أن تكون لفتة ملموسة كهذه "خطوة أخرى على الطريق نحو السلام، ليس في شبه الجزيرة فحسب وإنما في العالم أجمع".

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والتقى ترامب وكيم في المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين، فيما انضم إليهما رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن، قبل عقد اجتماع مغلق.

ووصف الرئيس الأمريكي مباحثاته مع زعيم كوريا الشمالية بـ"المثمرة".

وكشف ترامب، عقب انتهاء المباحثات، أن واشنطن وبيونج يانج سيعقدان محادثات على مستوى العمل قريبا.

وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي في السلطة تطأ قدماه أراضي كوريا الشمالية عندما التقى بزعيمها كيم في المنطقة المنزوعة السلاح، وعبرا لفترة وجيزة الحدود.