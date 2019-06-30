إسرائيل تفرج عن وزير القدس بعد ساعات من اعتقاله

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، عن وزير شؤون القدس فادي الهدمي، بعد ساعات على اعتقاله.

وقال المحامي مهند جبارة لـ"العين الإخبارية": "تم الإفراج عن وزير القدس فادي الهدمي دون أية شروط".

وحاصرت قوات كبيرة من الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، فجر اليوم، منزل الهدمي في حي الصوانه قبل مداهمة المنزل واعتقاله واقتياده إلى مركز تحقيق.

وأوضح المحامي جبارة أن شرطة الاحتلال تدعي أن الهدمي مس ما أسمته السيادة الإسرائيلية بالقدس من خلال استقباله الرئيس التشيلي سبستيان بنييرا لدى قيامه بزيارة إلى المسجد الأقصى الأسبوع الماضي.

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وأشار جبارة إلى أن الهدمي رفض التجاوب مع محققي المخابرات الإسرائيلية.





وتعقيبا على اعتقال الهدمي، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف أي فلسطيني يعمل من أجل القدس وأهلها، لكن الحكومة ستبقى ملتزمة بواجبها تجاه المدينة المقدسة، وسيستمر نشاطها التنموي فيها وكذلك متابعة شؤون أهلها اليومية".

وأضاف، في بيان، أن "الهدمي منذ تسلمه مهامه عمل بكل إيمان وعزيمة لخدمة مدينته وأهلها، وسعى بكل طاقته لاستنهاض روح الشراكة بالقدس والتشبيك بين مكوناتها، وتنفيذ مشاريع لمواجهة التحديات التي يعيشها المقدسيون والحفاظ على هوية المدينة".



كما استنكر رئيس الوزراء الفلسطيني حملة التنكيل الجماعي التي تنفذها قوات الاحتلال بشكل يومي تجاه سكان العيساوية في القدس، والتي أدت أمس الأول لاستشهاد شاب مقدسي وإصابة واعتقال العشرات.

