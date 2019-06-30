نتنياهو يلوح بعملية عسكرية واسعة النطاق ضد غزة

لوح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، ولكنه أشار إلى أنه يفضل في المرحلة الحالية ممارسة سياسة العقوبات.

وقال نتنياهو في مستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، "فرضنا الأسبوع الماضي عقوبات صارمة على حماس, بما في ذلك وقف تزويد القطاع بالوقود، وإن اضطررنا لذلك، فإننا سنتخذ خطوات أشد صرامة بكثير، نتخذ هذه الإجراءات بتنسيق كامل مع جميع الأجهزة الأمنية".

وكان نتنياهو يشير إلى قرار إسرائيل وقف إدخال الوقود إلى محطة كهرباء غزة ومنع الصيد في بحر القطاع لعدة أيام قبل التراجع عن هذه العقوبات إثر تفاهمات مع "حماس" عبر الأمم المتحدة ومصر.

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وحظيت إجراءات الحكومة الإسرائيلية بانتقادات واسعة من قبل المعارضة الإسرائيلية، خاصة حزب"أزرق أبيض" الوسطي برئاسة الرئيس الأسبق لأركان الجيش الإسرائيلي بيني جانتس الذي دعا إلى خطوات أكثر صرامة ضد الفلسطينيين.

وفي إشارة إلى جانتس قال نتنياهو "الدعاية التي يمارسها بعض الخبراء، والكثيرون منهم يقدمون لنا نصائح لم يطبقوها عندما كانوا يحملون وظائف رسمية، لا تؤثر علينا، فهم سيكونون أول من سينتقدنا بعد أن نشن عملية عسكرية واسعة النطاق".

وأضاف مهددا بعملية عسكرية واسعة النطاق "قد نضطر إلى القيام بذلك، لذا، ما يرشدني هو شيء واحد فقط وهو أمن دولة إسرائيل".

وكانت العديد من المؤسسات الدولية قد دعت إلى رفع الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض على قطاع غزة.