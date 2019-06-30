المجلس الاتحادي 2019.. انتخابات جديدة بأرقام غير مسبوقة

أرقام غير مسبوقة أزاحت عنها الستار تقارير اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات، تعكس إنجازات المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفترة من (2015- 2019)، كما تشمل قوائم الهيئات الانتخابية الجديدة.

انتخابات تفصح تفاصيلها عن مسيرة تمكين قطعت الإمارات شوطاً طويلا فيها لتعزيز المشاركة السياسية؛ إذ يحق لكل مواطن ورد اسمه في قوائم الهيئة الانتخابية الخاصة بإمارته المشاركة في العملية الانتخابية، إما كمرشح أو في التصويت لمرشح يختاره.

ولكل ناخب ضمن هذه الهيئات صوت واحد يدلي به بشخصه مرة واحدة، دون توكيل أو إنابة شخص آخر عنه لممارسة هذا الحق.

إنجازات داخلية وخارجية

تجسدت إنجازات المجلس الوطني الاتحادي، على مدار السنوات الأربع الماضية، في خطوات مميزة على صعيد الممارسة الدبلوماسية البرلمانية، وتحديداً عبر المشاركة في 286 فعالية برلمانية.

وقدم المجلس نموذجاً مميزاً للشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات الإعلامية، كركيزة عمل أساسية وحيوية لتعزيز دوره وأداء مهامه باعتباره أحد أسرار تميز التجربة الإماراتية وتفردها الاستثنائي وريادتها إقليميا وعالميا.





منذ شهره الأول للانعقاد في 2015، حرص المجلس على تفعيل المشاركة المجتمعية والتواصل مع المواطنين داخل الدولة وخارجها، من خلال لقاء الطلاب المبتعثين للدراسة، وزيارة المرضى الذين يتلقون العلاج والاطلاع على المشاريع الإماراتية.

وفي سبيل ذلك، نفذ المجلس 34 زيارة ميدانية لجميع المؤسسات والقطاعات الحيوية، وتنظيم 12 حلقة نقاشية، بحضور شخصيات من جميع شرائح المجتمع.

ولم يكتف بذلك فحسب؛ بل استقبل ممثلي 282 جهة و775 مختصا وخبيرا ومعنيا، خلال حضورهم 476 اجتماعا عقدتها لجان المجلس الدائمة والمؤقتة.

وقدم المجلس الاتحادي نموذجاً ملهما في تعزيز التواصل مع شعوب وبرلمانات العالم، والتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية.





ولتحقيق تعاون برلماني، وقع 34 مذكرة تفاهم وتعاون مع مؤسسات برلمانية عربية ودولية لخدمة القضايا ذات الأولوية والاهتمام المشترك.

كما شهد البرلمان الأوروبي تنظيم معرض وندوة حول المساعدات الإنسانية الإماراتية ولتحقيق أكبر قدر من الفاعلية البرلمانية والتعاون والحوار مع الكتل البرلمانية المؤثرة.

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عالمياً، ترأس المجلس الوطني الاتحادي، المجموعة الاستشارية البرلمانية الدولية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف؛ تقديرا لدور الإمارات التصدي للإرهاب والفكر المتطرف على الصعيدين الإقليمي والدولي وحرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في مختلف أرجاء العالم.

وفي زيارة برلمانية تاريخية، توجه وفد من المجلس إلى الصين؛ حيث وقع مذكرة تفاهم هي الأولى على مستوى العالم التي يوقعها البرلمان الصيني مع مؤسسة برلمانية، كما تم توقيع اتفاقيات ثنائية استثنائية، غير مسبوقة، مع برلمانات الصين وأفريقيا ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

2019.. المرأة والشباب في الصدارة

قفزة برلمانية للأمام، سجلها المجلس الوطني الاتحادي في 2019، بعد أن كشفت قوائم الهيئات الانتخابية لجميع إمارات الدولة عن وجود 337 ألفاً و738 عضوا مسجلة زيادة تبلغ 50.58% مقارنة مع قوائم 2015، والتي وصلت إلى 224 ألفاً و281 مواطناً ومواطنة.

وسجلت الإماراتيات حضوراً مميزاً في قوائم 2019، بنسبة 62% مقابل 49.38% للذكور، ما يؤكد الدور البارز لقيادة دولة الإمارات وإيمانها بالدور الفاعل للمرأة في تطور مسيرة العمل النيابي.

وتميّزت القوائم المعلنة بمشاركة شبابية واسعة، وتحديداً من الفترة العمرية 21 عاماً ولغاية 40 عاماً، بنسبة 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية.





ويشكل الشباب من عمر 21 عاماً إلى 30 عاماً نسبة 30.04%، فيما تبلغ الفئة العمرية من 31 عاماً إلى 40 عاماً نسبة 31.28%، ما يفسح المجال لمشاركة واسعة من الشباب الإماراتي في العملية الانتخابية التي ستمتد على جميع مناطق دولة الإمارات.

وتضم قوائم الهيئات الانتخابية الواردة للجنة من دواوين الحكّام وحسب التوزيع الجغرافي لها 101 ألف و549 عضواً في إمارة أبوظبي، و60 ألفاً و772 عضو في دبي، و64 ألفاً و293 بالشارقة، و10 آلاف و165 بعجمان، و6 آلاف و653 عضواً في إمارة أم القيوين، و55 ألفاً و289 عضواً في إمارة رأس الخيمة، و39 ألفاً و17 بالفجيرة.

دعم غير محدود

وأمام كل ما سبق، توجّه عبدالرحمن العويس، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، بالشكر إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على الثقة الكبيرة التي يولونها للجنة الوطنية للانتخابات.

وامتد شكر "العويس" إلى الدعم اللامحدود الذي يتم تقديمه لإنجاح العملية الانتخابية، مشيداً بالزيادة الكبيرة التي حظيت بها القوائم الانتخابية لعام 2019، مبيناً أنها دليل على العلاقة الفريدة التي تربط بين القيادة ومواطني دولة الإمارات.

واعتبر أن الإعلان عن القوائم الانتخابية مؤشر عملي على التطور النوعي والمستمر الذي تشهده مسيرة التنمية السياسية على مستوى الدولة، التي تسير وفق نهج التمكين السياسي الذي أعلنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في خطابه بمناسبة العيد الوطني الـ34 لتأسيس دولة الإمارات.





وتم تشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات في يناير/كانون الثاني 2019 برئاسة عبدالرحمن العويس وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وتتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة للإشراف على العملية الانتخابية.

وتتمثل اختصاصات اللجنة في رسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف على سيرها، إلى جانب الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بها ووضع القواعد الإرشادية الخاصة بها، وتحديد المراكز الانتخابية في كل إمارة.

وتتولى اللجنة كذلك اعتماد الإجراءات التنظيمية لتكوين الإطار القانوني للانتخابات، وغير ذلك من المهام والاختصاصات التي تسهم في نجاح العملية الانتخابية.