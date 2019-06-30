عبدالله بن زايد يستقبل جوتيريس.. وإشادة أممية بدور الإمارات الإنساني

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الأحد، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والمنظمة الأممية التي ثمنت قيادتها دور الإمارات الإنساني.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد حرص الإمارات على بناء وتعزيز شراكاتها مع المؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني وبما ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة، مرحبا بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة.

بدوره، أشاد جوتيريس، بالدور الذي تلعبه الإمارات في مجالات تقديم المساعدات الإنسانية، واصفا إياه بـ"المهم"، خلال اللقاء الذي جمعه بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بقصر الإمارات بأبوظبي.

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وأثنى جوتيريس على التعاون الوثيق بين الإمارات والأمم المتحدة.





وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة وتطويرها عبر آليات الشراكة المتعددة في المجالات التنموية والإنسانية.

كما استعراض الجانبان المواقف ووجهات النظر السياسية تجاه عدد من القضايا المتعددة المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصا تطورات الأوضاع في اليمن وسوريا وليبيا ومختلف الجهود الهادفة لتحقيق السلام والاستقرار العالمي.

حضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات.