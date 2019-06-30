الان تتابع السودان.. الشرطة تطلق الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
أطلقت الشرطة السودانية، الغاز المسيّل للدموع على متظاهرين في ثلاثة أحياء من الخرطوم في وقت نزل آلاف السودانيين إلى الشارع استجابة لدعوة إلى تظاهرة حاشدة، اليوم الأحد، ضد المجلس العسكري، حسب شهود.
واستخدمت قوات الأمن، الغاز المسيّل للدموع في منطقة باري في شمال الخرطوم وفي منطقتي معمورة واركويت في شرق العاصمة ضد المتظاهرين الذين كانوا يهتفون “حكم مدنيّ حكم مدني!”، كما أطلقت القوات الغاز المسيّل للدموع على المتظاهرين في مدينة القضارف في شرق البلاد، حسب ما أفاد شهود.
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