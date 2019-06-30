شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه زعيم كوريا الشمالية.. ترمب: اتفقنا على تشكيل فرق لدفع المحادثات المتوقفة قدماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وكالات (بيونغ يانغ)

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين.

وأكد ترمب في تصريح صحفي مشترك عقب اللقاء أن العقوبات على كوريا الشمالية ستظل باقية في الوقت الحالي، معربًا عن تطلعه لليوم الذي ترفع فيه هذه العقوبات.

وقال اتفقنا على تشكيل فرق لدفع المحادثات المتوقفة قدماً، مضيفًا أن فريقي التفاوض بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية سيعقدان اجتماعًا خلال أسبوعين أو ثلاثة.

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ووجه الرئيس الأمريكي دعوةً لكيم لزيارة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد زعيم كوريا الشمالية من جانبه أن زيارة ترمب لكوريا الشمالية تثبت رغبته في السعي للعمل على مستقبل أفضل.

ومن المقرر أن يجتمع ترمب مع رئيس كوريا الجنوبية مون جيه إن وكيم جونغ اون، في أول اجتماع ثلاثي يجمع بين قادة البلدان الثلاثة.