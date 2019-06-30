ترند الموجز| رسالة هامة من السيسي.. وتفاصيل مرض ريهام سعيد القاتل وتطورات عاجلة..وميريهان تهاجم صلاح وتعليقات نارية من الخطيب وساويرس..و3 تغييرات في تشكيل مصر أمام أوغندا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، من أعظم أيام تاريخنا الحديث.. ننشر نص كلمة السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو، وتفاصيل مرض ’’ريهام سعيد‘‘ المميت ووصيتها الأخيرة.. وقرارات عاجلة من الأطباء.. وأول تصريح من الإعلامية.. ودعم ومساندة من السوشيال ميديا، و’’ميريهان كلير‘‘ تفتح النار على ’’صلاح‘‘.. وتدعو النساء لمقاطعة المنتخب.. وتعليقات نارية من ياسمين الخطيب وساويرس، والمواجهة الثالثة.. موعد مباراة مصر أمام أوغندا اليوم.. والقنوات المجانية وترددها.. و3 تغييرات في تشكيل الفراعنة.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

من أعظم أيام تاريخنا الحديث.. ننشر نص كلمة السيسي في ذكرى ثورة 30 يونيو

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري، صباح الأحد، في ذكرى ثورة 30 يونيو.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، على الفيس بوك، نص الكلمة وجاءت كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم،

أيها الشعب الأبي الكريم،

تحتفل مصر اليوم، بالعيد السادس لثورتها المجيدة في الثلاثين من يونيو.. تلك الأيام التي لاتزال حية في ذاكرة هذا الجيل.. الذي انتفض مدافعاً عن أعز وأغلى مبادئه وقيمه.. وهي وطنيته، وهويته المصرية الأصيلة.. وعلى الرغم من الظروف الصعبة، التي أحاطت بتلك الأيام عام 2013، إلا أنها كانت من أعظم أيام تاريخنا الحديث، ففي ظلام اليأس يولد الأمل، ومن قلب المحن تخرج العزيمة والإرادة.

إن ثورة الثلاثين من يونيو لم تكن إلا صيحة تعبير عن أقوى الثوابت المصرية، وأشدها رسوخاً، وهو انتماء ملايين المصريين لبلادهم، التي احتضنتهم وآبائهم وأجدادهم على مدار آلاف السنين.. إن ولاء المصريين لمصر، ورفضهم لأي محاولة لمحو هويتهم الوطنية، هي حقائق، لا تتغير بفعل الزمن.. فهذا الشعب أصيل ووفي، وارتباطه بوطنه وهويته، يعلو عنده فوق أي انتماء، وفوق أية مصالح ضيقة لجماعات أو جهات خارجية.. ممن اعتقدوا أن إرهابهم الأسود، سينال من عزيمة أمة صنعت التاريخ، وألهمت الإنسانية معنى التضحية من أجل الوطن.

شعب مصر الكريم،

إن جموع الشعب المصري رسمت في ثورة الثلاثين من يونيو طريقاً نسير فيه.. يتمثل في أولوية حماية الوطن والحفاظ عليه، ثم تنميته وتطويره.. لتصبح مصر دولة متقدمة، توفر لأبنائها فرص العيش الكريم والحياة اللائقة بالقرن الحادي والعشرين.

وخلال السنوات الماضية، استطعنا بفضل الله، وبإصرار الشعب وإرادته، وبكفاءة وبطولة القوات المسلحة والشرطة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة، أن نحمي وطننا الغالي من الوقوع في هُوّة الفوضى والتمزق والصراعات.. ونجحنا في تدمير البنية التحتية للتنظيمات الإرهابية، التي حاولت إنهاك الدولة وإضعافها، فخضنا العملية الشاملة بسيناء، التي سالت فيها دماء شهدائنا الأبرار على تلك الأرض الطيبة، للقضاء على قوى الشر والظلام.. ونجح رجال قواتنا المسلحة وشرطتنا البواسل، في حماية الوطن وكرامته، حتى أصبحت مصر يشار إليها بالبنان، كمركزٍ للاستقرار والأمن والسلام، وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب، لا تخفى مخاطره على أحد.

وفي نفس الوقت، استطعنا أيضاً وضع أسس متينة وراسخة، لاقتصاد حديث متقدم، فواجهنا الأوضاع الراكدة التي طال بقاؤها، واتخذنا القرارات الصعبة رغم قسوتها، وقدم الشعب المصري البطل أعظم معاني المثابرة والفهم العميق لمتطلبات الإصلاح وأعباءه، فتحملها بشجاعة وصمود وكبرياء، بما يليق بشعب عظيم، يدرك تمام الإدراك، أن نيل المطالب لا يأتي بالتمني، وإنما بالعمل والتضحية والصبر.

وبالفعل، انطلقت طاقات المصريين في ميادين البناء والتنمية، لننجح بفضل الله في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح، وتشييد بنية تحتية بمعدلات غير مسبوقة، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وليشهد الداني والقاصي بحجم الإنجاز الذي تحقق، وفقاً لكل المعايير العلمية، والمؤشرات الاقتصادية الدولية.

شعب مصر العظيم،

إننا، في العيد السادس لثورة 30 يونيو، نجدد العهد بأن نحفظ ونصون مصر.. لا نبخل بجهد أو عطاء.. مضحين بكل غال ونفيس، لنبني وطناً يستحقه أبناؤنا وأحفادنا.. واضعين مصلحة الوطن قبل أي اعتبار.. متمسكين بتحقيق أحلامنا.. ومتسلحين بالعزم والإرادة، لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، للنهوض بمصر على جميع المستويات، وتحقيق نقلة نوعية، تكون شاهداً على إسهام هذا الجيل، ودوره التاريخي في مسيرة الوطن نحو الاستقرار والتقدم والرخاء.

تحية تقدير واحترام للشعب المصري العظيم، قاهر المحن والشدائد وصانع الأمل والمستقبل.

كل عام وأنتم بخير، ومصر في أمان واستقرار وتقدم.. دوماً بإذن الله.

وتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

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تفاصيل مرض ’’ريهام سعيد‘‘ المميت ووصيتها الأخيرة.. وقرارات عاجلة من الأطباء.. وأول تصريح من الإعلامية.. ودعم ومساندة من السوشيال ميديا

انتاب مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الحزن، بعد إعلان الإعلامية ريهام سعيد، إصابتها بمرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة.

وطلبت ريهام عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، من جمهورها الدعاء لها؛ ليشفيها الله من مرضها.

ريهام تعلن وصيتها

وقالت في وصيتها: ”حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

كما نشرت الإعلامية، صورة جديدة بعد إصابتها بمرض في الوجه، تدعو للتماسك والصبر على الابتلاء بالمرض.

حالة نفسية سيئة

وتُعاني ريهام، في الوقت الراهن من حالة نفسية سيئة، ولا ترد على أي وسيلة اتصال، وذلك بعد إصابتها بالميكروب الخطير.

تفاصيل مرض ريهام

من جانبها، كشفت الفنانة ريم البارودي، الصديقة المُقربة من ريهام سعيد، أن الأخيرة مصابة بمرض يسمى بكتريا الوجه، مؤكدة على أنه خطير جدا.

جراحة وقرارات عاجلة من الأطباء

وأجرت الإعلامية مؤخرا عملية جراحية في محاولة منها لملاحقة المرض، إلا أن الأطباء أخبروها أن الجراحة وحدها لاتكفي للقضاء على المرض، محذرين من أن البكتريا قد تصيب المخ وتؤدي إلى الوفاة، وألزموها بالراحة التامة لمدة شهر، كما منعوا الزيارة عنها، بحسب بوابة أخبار اليوم الإلكترونية.

وأبدى الأطباء تخوفهم من وصول البكتريا إلى المخ، لذا ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة القادمة، حتى لا ينتشر الميكروب في الجسم ويصعب السيطرة عليها والتي قد يؤدي بدوره إلى الوفاة.

أول تصريح من ريهام بعد أزمتها الصحية

وفي أول تصريح لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة قالت ريهام سعيد، لـموقع "اليوم السابع"، إنها تجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج هناك.

وتجرى ريهام، خلال الساعات الحالية، العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

ووجهت الإعلامية الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

كما أكدت أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.

مساندة الإعلاميين والفنانين

وفي سياق متصل، ساندت الفنانة ريم البارودى، صديقتها ريهام في أزمتها الصحية، قائلة: "انتى قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكى وأنتى حمولة وقوية بالله وزى ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح، وإن شاء هتعدى وحتقومى.. يارب يشفيكى ويعافيكى ويراضيكى وترجعى لجمهورك وتنورى الشاشة قريب".

بينما توجهت الفنانة بدرية طلبة بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد بتجاوز تلك الأزمة، قائلة: "ربنا يطول فى عمرك ويديكى الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذين"، وقالت الفنانة الاستعراضية دينا: "حبيبتى ربنا يديكى العمر. شدة وتزول إن شاء الله تبقى زي الفل. ألف سلامة عليكي".

من جانبه، طالب الإعلامي شريف مدكور، جمهوره بالدعاء للإعلامية، وقال في تدوينه عبر حسابه على فيسبوك: "الرجاء الدعاء والصلاة للصديقة الغالية ريهام سعيد".

وأضاف "مدكور": "حبيبة قلبي يا ريهام أنا شاهد على كل عمل الخير اللي أنتي عملتيه في ميزان حسناتك ان شاء الله.. أنا واثق انك حتكوني زي الفل وترجعي تشتغلي احسن من الأول يا رب الشفاء ليكي".

وتابع: "ريهام قامت بمساعدة ناس كثير وكم الأطفال اللي وفرت ليهم العلاج غير عادي ودايماً بتشتغل وبتعمل مجهود، أقل حاجة نعملها هي الدعاء والصلاه ليها".

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’’ميريهان كلير‘‘ تفتح النار على ’’صلاح‘‘.. وتدعو النساء لمقاطعة المنتخب.. وتعليقات نارية من ياسمين الخطيب وساويرس

فتحت الموديل المصرية “ميريهان كيلر”، التي فجرت أزمة تحرش عمرو وردة لاعب المنتخب الوطني بها، النار على محمد صلاح، نجم الفراعنة، بسبب تدخله في حل أزمة استبعاد اللاعب من المعسكر.

وقالت ميريهان في تصريحات لصحيفة “ديلي ستار” البريطانية: "صلاح جعلني شخصية مكروهة في مصر الآن بعد مساندته لزميله “وردة” وإعادته للمنتخب من جديد".

وأضافت: "يتعاملون في مصر مع صلاح كـ”إله” إنهم لا يتعاملون معه مثل لاعب كرة قدم، هو إله بالنسبة لهم، ولا يمكنه أن يخطئ أبدًا".

وواصلت عارضة الأزياء: “الأمر المفزع بالنسبة لي في وضع صلاح هو أنه لا علاقة له بالواقعة على الإطلاق.. وتصريحاته الداعمة لوردة أدت إلى تقسيم المجتمع المصري".

وأردفت كلير: "ليس لديكم فكرة عن حجم رسائل الكراهية والتهديدات والأشياء التي أتلقاها الآن، أمر مفزع أن تري هذ الكم من التهديدات والسخرية وأن الجميع يبتعد عن المشكلة الرئيسية”.

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واستكملت: "بعد تدخل صلاح في أزمة وردة وإقناعه اتحاد الكرة بالعفو عنه، تلقيت آلاف الرسائل المسيئة التي تحمل كراهية شديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. وأخشي من الهجوم علي في مصر حال عودتي لبلادي من أجل زيارة عائلتي”.

تطالب النساء بمقاطعة المنتخب

كما طالبت، ميريهان النساء بمقاطعة مباريات منتخب مصر حتى نهاية بطولة أمم إفريقيا، اعتراضا على التغاضي عن محاسبة لاعب متحرش.

ياسمين الخطيب ترد على دعوات المقاطعة

من جانبها رفضت الإعلامية “ياسمين الخطيب”، دعوات المقاطعة، قائلة عبر صفحتها الشخصية بموقع ”تويتر”: "‏دعوات مقاطعة تشجيع المنتخب، لمعاقبة اللاعبين على موقفهم من أزمة “وردة”، من أسذج ما سمعت! إحنا مش بنشجع أشخاص".

وأضافت الخطيب: ”بنشجع كيان معنوي عظيم اسمه “المنتخب المصري”، والمقاطعة بدون مبالغة خذلان لمصر!".

وتابعت الإعلامية: ”شخصياً هاستمر في تشجيع منتخب بلدي، حتى لو “نيرون” بيلعب في خط الوسط".

تعليق ناري من ساويرس

وفي سياق متصل، علق رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، على واقعة وردة، قائلا: "أعرف اللاعب كويس، وكان لازم يتقرص قرصة كويسة علشان مستقبله على المحك لأن هذه الأحداث هتسبب له مشكلات".

وأضاف ساويرس في مداخلة هاتفية مه الإعلامي المصري، عمرو أديب في برنامج "الحكاية، على قناة MBC مصر: "الموضوع مش حكاية احنا نسامحه، طبعا نسامحه دلوقت عشان المنتخب وعشان عايزين يلعب معانا وكدة، بس هو لازم ياخد درس أنه مرة ومش حتعدي بعد كدة.. يعني هو لازم يأخذ درس لأنه بالفعل مش أول مرة".

وردا على سؤال عمرو أديب عن إن كان العقاب الذي واجهه كافيا، قال ساويرس: "لا هو لو حيتعلم من العقاب ده يبقى مش قليل ولو مش حيتعلم يبقى قليل"، مضيفا في رد على التضامن مع وردة: "لا هو الواحد لما يتضامن مع حد يبقى مش غلطان إنما يتضامن مع حد غلطان يعني لأ، انا مع انه يرجع يلعب مع المنتخب مرة تانية وانبسطت لأنه هو لعيب كويس لكن هو لازم يفهم نتيجة العك الي بيعمله".

وكانت عارضة الأزياء، ميريهان قد اتهمت الثنائي عمرو وردة ومحمود حمدي "الونش" بالتحرش بها لفظيًا، من خلال إرسالهما رسائل لها في نفس التوقيت، وأن هناك ما يشبه ”الرهان“ على مواعدتها.

وبعد أيام قليلة من أزمة تحرشه لفظيا بالموديل المصرية، فوجىء رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مخل لوردة، نشرته عارضة الأزياء المكسيكية، بالإضافة إلى صور لمحادثات إباحية بينهما.

وانتشر الفيديو على السوشيال ميديا، ليصل إلى مدير المنتخب والجهاز الفني واللاعبين، مما استدعي رفع الأمر من مدير المنتخب إلى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وبناء عليه أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، استبعاد وردة من المنتخب الوطني، لأسباب انضباطية.

بعد قرار استبعاد وردة، حدث نوع من التضامن معه من جانب زملائه في المنتخب، على رأسهم محمد صلاح وأحمد المحمدي، بالإضافة إلى اعتذار اللاعب عن الواقعة، مما اضطر اتحاد الكرة في النهاية إلى تخفيف عقوبة اللاعب، والاكتفاء بإيقافة حتى نهاية الدور الأول من البطولة فقط.

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المواجهة الثالثة.. موعد مباراة مصر أمام أوغندا اليوم.. والقنوات المجانية وترددها.. و3 تغييرات في تشكيل الفراعنة

يواجه المنتخب الوطني، نظيره الأوغندي، في التاسعة مساء اليوم الأحد، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وكان المنتخب الوطني قد فاز على زيمبابوي، في الجولة الأولى بهدف نظيف سجله محمود تريزيجيه، ثم تغلب على الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثانية بهدفين دون رد سجلهما، أحمد المحمدي ومحمد صلاح.

وضمن الفراعنة التأهل رسميا لدور الـ16، بعدما وصلوا للنقطة السادسة، في صدارة المجموعة، ويأتي المنتخب الأوغندي وصيفا بـ4 نقاط، ثم زيمبابوي ثالثا بنقطة، والكونغو رابعا بدون نقاط.

ويأمل الجهاز الفني لمصر، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، في تحقيق الفوز على أوغندا أو التعادل على أقل تقدير للحفاظ على صدارته للمجموعة، وتجنب الصدام مع الجزائر أو السنغال في المرحلة التالية.

ويلعب الفراعنة في المجموعة الأولى، بجانب منتخبات زيمبابوي، الكونغو، وأوغندا.

وحل المنتخب الوطني وصيفا في النسخة الماضية للبطولة، بعدما خسر المباراة النهائية أمام الكاميرون بهدفين نظيفين.

ويحمل منتخب الفراعنة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس الأمم الافريقية، حيث يمتلك 7 بطولات، حققها أعوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

تشكيل الفراعنة المتوقع:

من المتوقع أن يشهد تشكيل خافيير أجيري، 3 تغييرات، حيث سيبدأ باهر المحمدي بدلا من محمود علاء، ونبيل عماد بدلا من محمد النني، لتفادي حصول اللاعبين الذين لعبا المباراتين السابقتين، على إنذارات جديدة، حيث يمتلك كل منهما بطاقة صفراء، ليدخل منتخب مصر الدور الثاني خاليا من الإيقافات.

أما التغيير الثالث سيكون على حساب مروان محسن، حيث سيبدأ كوكا أساسيا في مركز المهاجم.

التشكيل

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف – أحمد حجازي – باهر المحمدي – أحمد المحمدي.

الوسط: طارق حامد – نبيل عماد "دونجا".

أمامهم: محمد صلاح – عبد الله السعيد – محمود حسن "تريزيجيه".

الهجوم: أحمد حسن "كوكا".

القنوات الناقلة وترددها:

تذاع المباريات عبر قنوات beIN SPORTS المشفرة

القنوات هي :

beIN Max 1 / 2 / 3 HD Arabia

تردد قنوات beIN SPORTS

beIN SPORTS HD Arabia

Es’hailSat | Badr 26°E – 11547 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11585 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11623 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11642 V 27500

Es’hailSat | Badr 26°E – 11566 H 27500

NileSat 7°W – 12475 V 27500

NileSat 7°W – 12264 H 27500

NileSat 7°W – 12245 V 27500

كما تذاع البطولة مجانا على قناة تايم سبورت المصرية على التردد الأرضي عبر الحيز UHF 32

أيضا تذاع البطولة على قنوات مجانية على الأقمار الأجنبية الأوروبية

EuroSport 1 / 2 UK

Astra 28°E – 12148 H 27500

EuroSport 1 / 2 Portugal

Hispasat 30°W – 12399 H 27500

Hispasat 30°W – 12130 H 27500

Hispasat 30°W – 12360 H 27500

Hispasat 30°W – 12207 H 27500

Hispasat 30°W – 12437 H 27500

Arena Sport HD Croatia

Eutelsat 16°E – 11678 H 30000

Eutelsat 16°E – 11595 H 30000

Eutelsat 16°E – 11512 H 30000

Arena Sport HD

البلغارى 1.9 شرق

12380H30000