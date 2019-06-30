أبو فاعور كشف على مشروع جر مياه عين الزرقاء الى منطقة راشيا

قام وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ بجولة، تفقد خلالها خط الجر من مجدل بلهيص وخزان تغذية المنطقة بجبل العربي، يرافقه وكيل داخلية التقدمي ​رباح القاضي​، رئيس اتحاد بلديات ​جبل الشيخ​ صالح ابو منصور ورؤساء بلديات تنورة علي ابو زور، ​كوكبا​ امين مغامس، العقبة يوسف دحسون واعضاء من بلدية مجدل بلهيص.

وشارك في الجولة المتعهد المهندس قاسم حمود مع فريق من شركة حمود للتعهدات، حيث تم الكشف على مشروع جر مياه عين الزرقاء الى منطقة ​راشيا​، والاطلاع على العقبات التي ما زالت تواجهه، وتم التوصل إلى حل جذري ونهائي لهذه المشكلة التاريخية والاتفاق على تغيير مسار خط ​المياه​ على ان تصل المياه الى قرى راشيا اواخر هذا الصيف.