اجتماع للتنظيم الشعبي الناصري والوطني الحر بصيدا: لعدم استغلال قضية النازحين

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا بأن "اجتماعا عقد في مقر ​التنظيم الشعبي الناصري​ في ​مدينة صيدا​ بين مكتب العلاقات مع الاحزاب والشخصيات في التنظيم وهيئة ​قضاء صيدا​ جزين في ​التيار الوطني الحر​ وقد جاء اللقاء في اطار التواصل بين التنظيم الشعبي الناصري و"التيار الوطني الحر" حيث جرى البحث خلاله بالمستجدات على الساحة اللبنانية والقضايا المشتركة بين الجهتين".

وشدد المجتمعون على ان "المصلحة الوطنية اللبنانية والسورية المشتركة تتطلب التعاون بين الحكومتين من أجل عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلدهم"، داعين الى "عدم استغلال قضية النازحين السوريين ارضاءً لمصالح اقليمية وخارجية".

واستنكر المجتمعون "ورشة ​المنامة​ الاقتصادية التي تمهد الى مايسمى ​صفقة القرن​ التي تسعى الى تصفية ​القضية الفلسطينية​"، مشددين على "ضرورة تعزيز الموقف الرافض للتوطين، ودعم ​حق العودة​ من خلال معالجة الشأن الاجتماعي ـ الإنساني للفلسطينيين".