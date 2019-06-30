وهاب: لموقف عربي موحد في ليبيا وسوريا لوقف الإستباحة التركية

سأل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "هل هناك أحد أوقح من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ودولته عندما يهددان الجيش الليبي إذا تحرك على أرض ليبيا".
وأضاف: "إلى متى سيستمر إستضعافنا كعرب إلى متى سيتطاول علينا هذا المجرم الحقير الذي يستبيح دولنا، كفى ضعفاً كفى هواناً المطلوب موقف عربي موحد في ليبيا وسوريا لوقف الإستباحة التركية".
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