وهاب: لموقف عربي موحد في ليبيا وسوريا لوقف الإستباحة التركية

سأل رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "هل هناك أحد أوقح من الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ودولته عندما يهددان ​الجيش الليبي​ إذا تحرك على أرض ليبيا".

وأضاف: "إلى متى سيستمر إستضعافنا كعرب إلى متى سيتطاول علينا هذا المجرم الحقير الذي يستبيح دولنا، كفى ضعفاً كفى هواناً المطلوب موقف عربي موحد في ليبيا وسوريا لوقف الإستباحة التركية".