باسيل من صوفر: نحن خارج الاصطفافات الطائفية والتيار انطلق من بيئة الجيش

شدد رئيس "​التيار الوطني الحر​" ​جبران باسيل​، خلال افتتاح مكتب التيار في صوفر، على أن "تيارنا هو تيار وطني بكل معنى الكلمة وهو لا يكتفي بالكلام عن الوطنية واللاطائفية بل يمارسهما وهذا الاساس. صحيح ان اكثريتنا من المسيحيين وصحيح ان البعض يستغل مطالبتنا باستعادة الشراكة للقنص على التيار بأنه طائفي ولكن الاصح ان التيار انطلق اساسا من فكر وطني ومن بيئة وطنية هي بيئة ​الجيش اللبناني​".

وأكد باسيل "أننا خارج الاصطفافات الطائفية وندافع عن كل مظلوم ومغبون وفكرنا ليس فقط وطنيا بل مشرقي نخاطب فيه الناس بكرامتهم وعنفوانهم ومعيشتهم وحاجتهم للانماء"، مشيرا الى أنه "لا سبب كي لا تعود هذه المنطقة الى عز مكانتها السياحية بعد 29 سنة على انتهاء الحرب ورسالتنا للبناني والاجنبي ان هذه المنطقة تحتضن الجميع فأهلا بالمصطافين والسواح فيها".

ولفت الى أن "التيار الوطني الحر يجمع ولا يفرق ويأتي بالخير والانتاج والحيوية والحركة والايجابية ويبعث الرسائل ​الطيبة​ للمهجر كي يعود والمصطاف حتى يرجع والسائح كي يأتي ليزور".