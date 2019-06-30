النشرة: توقيف متهم بنزع وسرقة أغطية "ريغارات" في أحياء مدينة صيدا

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا، ان دورية تابعة لشرطة ​بلدية صيدا​ تمكنت من توقيف متهم بنزع وسرقة أغطية "ريغارات" في أحياء ​مدينة صيدا​ ما يعرض المواطنين لخطر السقوط فيها .

واوضح قائد شرطة بلدية صيدا المفوض ثالث بدر قوام، إلى أنه وبعد تلقي عدة شكاوى من مواطنين مدعمة بأدلة تشير إلى قيام أحد جامعي الخردة بنزع وسرقة أغطية ريغارات في شوارع واحياء المدينة ، فقد تم الإيعاز لدورية من ​الشرطة البلدية​ لترصد المتهم في حي الست نفيسة – صيدا وتمكنت من توقيفه ويدعى ( إ.ح. ف) وتسليمه إلى مخفر الدرك في المحلة مع الأدلة لإجراء المقتضى القانوني.

ونوه رئيس بلدية صيدا بالتكليف، نائب الرئيس، إبراهيم البساط بجهوزية شرطة البلدية وسهرها على السلامة والممتلكات العامة، داعيا المواطنين للتواصل مع البلدية وشرطتها و​القوى الأمنية​ المختصة في كل ما يتعلق بالمصلحة و​السلامة العامة​ .