وزارة داخلية كازاخستان عن اشكال أمس: يتم إجراء تحقيق ما قبل المحاكمة بشأن الشغب

أوضحت وزارة الداخلية لجمهورية ​كازاخستان​ في بيان أنّه "في 29 حزيران من الشهر الحالي وقع صراع شخصي بين العمال في احد مواقع البناء في "تنغيز" في غرب كازاخستان ما تسبب في إصابة العديد من موظفي مقاول المشروع"، لافتة إلى أنه "تم تقديم المساعدة الطبية لأكثر من 30 عاملا في عيادات الشركة لإصابات لا تهدد حياتهم".

وبعد تداول مشهد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مهندسين وعمال عرب بينهم لبنانيون يعملون في شركة اتحاد المقاولين في كازاخستان ccc، وهم يتعرضون للضرب بعنف من قبل عمال كازاخستانيين ما تسبب بسقوط عشرات الجرحى بينهم اكثر من عشرة لبنانيين ونحو اربعين عربيا، أشارت إلى أن "الإشكال وقع بسبب صورة نشرها الشاب اللبناني ايلي داوود مع فتاة كازاخستانية عبرwhats app قيل انها تعمل معه في الشركة نفسها، والتي اعتبرها الكازاخستانيون مهينة لهم ولبلدهم"، لافتة الى انه "قام ضباط الشرطة بعمل وقائي مع المشاركين في الحادث وتمت تسوية النزاع".

وأوصت بالامتناع عن نشر معلومات غير دقيقة، مشددة على أن "ضباط الشرطة يوفرون ​الأمن​ على الفور، والوضع مستقر ويخضع للسيطرة، ويتم إجراء تحقيق ما قبل المحاكمة بشأن الشغب".

واشارت الى "انّ النائب الأول لمحافظ منطقة "اتيراو" التقى مع المشاركين في الصراع وموظفين لشرطة "Consolidated Contracting Engineering & Procurement Company S.A.L (CCEP) و"Tengizchevroil" حول عدم مقبولية تصعيد النزاع الداخلي".

وأعلنت أنّه "تم تأسيس اللجنة المشتركة والتي ستضم ممثلين عن حكومة كازاخستان الشركة "Consolidated Contracting Engineering & Procurement Company S.A.L (CCEP) و"Tengizchevroil"، مؤكدة "أن الوضع الآن مستقر وتتواجد السلطات المحلية بما في ذلك الشرطة في الموقع".