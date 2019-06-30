قال النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي "إختلفوا، إتفقوا، إختلفوا، أفلتوا جيوشهم الإلكترونية على بعض بكل أنواع الألسنة! لماذا هذه الحروب بين الزعماء؟ عندما تتنازع الوحوش على الجيفة، تزداد الزمجرة والشجار بينها كلما خف اللحم! وحوش ​الدولة​ عندنا أكلوا لحمها ولم يبق منها إلا العظم، عسى أن يأكلوا بعضهم فيرتاح الناس".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جميل السيد:وحوش الدولة عندنا أكلوا لحمها ولم يبق منها إلا العظم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.