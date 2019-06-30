رويترز: قطر تشتري سندات لبنانية ضمن استثمار بقيمة 500 مليون دولار

أعلن مسؤول حكومي قطري لوكالة "​رويترز​" أن "قطر اشترت سندات للحكومة ال​لبنان​ية في إطار خطة لاستثمار 500 مليون ​دولار​ في ​الاقتصاد اللبناني​"، مشيرا الى أن "قطر أبدت على الدوام التزاما تجاه تقوية علاقاتها مع ​الجمهورية​ اللبنانية الشقيقة. لذا قررت استثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني، بما في ذلك شراء سندات حكومية لبنانية. اشترينا بعض السندات. باقي الاستثمارات ستجري كما هو مخطط له مع ​الحكومة اللبنانية​".

وكانت ​وزارة الخارجية القطرية​ أعلنت هذا العام أن ​الدوحة​ تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يواجه صعوبات.