علي حسن خليل: الكلام القطري عن شراء سندات لبنانية جدي ودليل ثقة

اعتبر وزير المالية علي حسن خليل، في حديث لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الكلام القطري عن شراء سندات لبنانية جدّي ويعبر عن التزام قطر بوعدها لدعم الاستقرار المالي في لبنان، مؤكداً أن هذا دليل ثقة في السندات اللبنانية وسيكون له تأثير إيجابي على الأسواق، لافتاً إلى أن لبنان يتابع إتصالاته مع المسؤولين القطريين في هذا الخصوص.
وكانت "رويترز" قد نقلت عن مسؤول حكومي قطري اعلانه أن قطر اشترت سندات للحكومة اللبنانية، في إطار خطة لاستثمار 500 مليون دولار في الاقتصاد اللبناني.
وكانت وزارة الخارجية القطرية أعلنت هذا العام أن الدوحة تخطط لاستثمار 500 مليون دولار في السندات الدولارية للحكومة اللبنانية من أجل دعم اقتصاد لبنان الذي يواجه صعوبات.
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