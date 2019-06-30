الشرطة تطلق الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين في الخرطوم

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن ​الشرطة السودانية​ أطلقت الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين في العاصمة الخرطوم.

وكانت المظاهرات، التي دعت إليها قوى إعلان الحرية والتغيير وأطلقت عليها اسم "مليونية مواكب الشهداء وتحقيق السلطة المدنية"، قد انطلقت، قبل قليل، في عدد من المدن السودانية وسط إجراءات أمنية مشددة.

تجدر الإشارة إلى أن العاصمة الخرطوم تشهد إجراءات أمنية مشددة، وسط تزايد الدعوات لضبط النفس لمنع أي عملية أمنية جديدة ضد المحتجين.

وتأتي هذه المظاهرات في وقت تُجري فيه إثيوبيا والاتحاد الإفريقي وساطة بين المحتجين والقادة العسكريين.