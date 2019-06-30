محكمة بحرينية تقضي بإلغاء سحب جنسية 92 شخصا اتهموا بتشكيل حزب لصالح إيران

قضت محكمة الاستئناف ​البحرين​ية الأحد بإلغاء سحب جنسية 92 شخصا من أصل 138 شخصاً صدرت بحقّهم في نيسان الماضي أحكام بالسجن وسحب الجنسية بعدما أدينوا بتشكيل حزب بأمر من ​إيران​، حسبما أفاد مصدر قضائي. وأيّدت محكمة الاستئناف، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أحكام السجن الصادرة بحق جميع المتّمين الـ138، على أن تصدر محكمة التمييز في وقت لاحق حكما نهائيا في القضية التي شملت أكبر مجموعة من الأشخاص يتم الحكم عليهم وتجريدهم من جنسيتهم في محاكمة واحدة منذ بداية الدعاوى القضائية ضد ناشطين شيعة بعد احتجاجات عام 2011.

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