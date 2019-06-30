"الأونروا": الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في قطاع غزة نحو الأسوأ

لفت مدير عمليات ​وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين​ "​الأونروا​" ​ماتياس شمالي​، إلى أن "الأوضاع الاجتماعية و​الاقتصاد​ية في ​قطاع غزة​ نحو الأسوأ"، مشيراً إلى أن "ذلك حدث، بسبب استمرار الحصار الإسرائيلي، وما ترتب عليه من ازدياد ​البطالة​ وانهيار الاقتصاد وتقييد التجارة الحرة".

ورأى أن "الحل الأمثل لتحسين الأوضاع بغزة، هو رفع الحصار عن القطاع، وإعطاء حرية العمل والتجارة"، لافتا إلى أن "المراكز الصحية، التي يزيد عددها عن 28، وثّقت زيادة في ​حالات​ ​الاكتئاب​، و​الانتحار​، وزيادة استخدام الممنوعات و​المخدرات​".