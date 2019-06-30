أ ف ب: تركيا تتوعد بالرد على أي هجوم ضد مصالحها في ليبيا

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الحكومة التركية توعدت بالردّ على أي هجوم يأمر قائد "الجيش الوطني" المشير خليفة حفتر بتنفيذه ضد مصالحها في ليبيا.
وكان الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي" أعلن، في مؤتمر صحفي عقب هزيمة قوات حفتر في مدينة غريان (100 كيلومتر جنوب طرابلس)، أن أوامر صدرت لاستهداف السفن والطائرات التركية في غرب ليبيا وشرقها.
كما أشار إلى أن الشركات والمشروعات والمقار التركية تعد أهدافا مشروعة، فضلا عن وقف الرحلات الجوية بين ليبيا وتركيا، واعتقال أي مواطن تركي موجود على الأراضي الليبية، وبرر المتحدث العسكري هذه الإجراءات بما قال إنه "عدوان تركي" تسبب في سقوط غريان بيد قوات حكومة الوفاق.
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