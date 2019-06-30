نتانياهو انتقد مقاطعة سلطات فلسطين لمؤتمر البحرين: مصممون على الاستمرار بالنزاع

انتقد رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي، ​بنيامين نتانياهو​، رفض ​السلطة الفلسطينية​ المشاركة في فعاليات "ورشة ​المنامة​" التي نظمتها ​الولايات المتحدة​ مؤخرا في ​البحرين​، مشيراً إلى ان "الفلسطينيين مصممون على الاستمرار في النزاع مهما كلف الأمر، حتى لو كلفهم ذلك مصلحتهم"، مضيفا "ليس هكذا يتحقق السلام".

وأشاد بتصريحات وزير الخارجية البحريني بأن "إسرائيل جزء من ​الشرق الأوسط​، وأن الشعب اليهودي جزء من منطقتنا"، مؤكدا أن "هناك دولا تريد صنع السلام ودفع الفلسطينيين إلى السلام".

وعن حركة "حماس"، أكد نتانياهو أن "إسرائيل تتفهم المصاعب التي يواجهها سكان البلدات الإسرائيلية المحاذية ​لقطاع غزة​، ولذا فقد فرضنا الأسبوع الماضي ​عقوبات​ شديدة على ​حركة حماس​، بما في ذلك وقف ​الوقود​ عن محطة توليد ​الكهرباء​، وفي حال استدعت الضرورة فإننا سنضيق الخناق أكثر فأكثر على "حماس".

وأكد "إنني لا أعير انتباها لما يروجه الخبراء على اختلاف مجالاتهم، الذين يسدون لنا النصائح في كيفية التعامل مع غزة، نصائح لم يتمكنوا هم أنفسهم من العمل بها حين كانوا في مناصبهم. وأنا متأكد من أنهم سيكونون أول من سينتقدنا في حال قررنا شن حملة عسكرية واسعة النطاق ضد غزة، وهو أمر قد نضطر إلى القيام به".