بيرني ساندرز: دونالد ترامب هو عنصري ومتشدد

وصف المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسة الأمیركية السيناتور ​بيرني ساندرز​، الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ بـ"عنصري ومتشدد"، مشيراً إلى أنه "لدينا في الواقع رئيس عنصري ومتشدد وأتمنى لو لم يكن علي أن أقول ذلك ولا يوجد عذر للعائلات ​البيضاء​ لامتلاك ثروة أكبر بعشرة أضعاف من الأسر السوداء".

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