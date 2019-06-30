شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تحتفل بذكرى مرور عام على تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور العام الأول على تأسيسها، وقالت فى بيان لها اليوم الأحد: "فى هذه المناسبة لا يسعنا بداية إلا أن نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أولى هذه التجربة بمكوناتها السياسية دعما واهتماما".

وتابعت: "عام من العمل السياسى تبلورت فيه الفكرة التى طالما راودت أجيال السياسيين وأطيافهم لاستثمار المساحات المشتركة بينهم، وانطلقت لتصنع حالة فريدة من التوافق بين القوى الوطنية فى مواجهة تحديات هذه المرحلة، ومواكبة التطلعات التى تأمل فى تنمية الحياة السياسية".

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وأضافت أنه من خلال كونها منصة جمعت أطياف العمل السياسى فى مصر من كافة الاتجاهات الحزبية، فقد سعت على مدار هذا العام إلى تعزيز الأمل فى تنمية سياسية، ووضع أسسها بغير إقصاء لأى رؤية وطنية، وحرص على تقريب وجهات النظر حول مصالح الدولة المصرية.

واستطرد البيان: "تحاورنا فيها بشكل رأيناه جيدا، واستطعنا أن نصنع توافقا على العديد من القضايا المتنوعة فى شتى المجالات، وتطلعنا لمزيد من التطوير والتحسين فى البنية السياسية المصرية، لجعل الاختلافات بين أيديولوجياتها منبعا لإثراء التجربة المصرى، وفى مناسبة تأسيسها تجدد التنسيقية عهدها بأن تظل منفتحة على كل من لديه اهتمام بالعمل السياسى فى قنواته الشرعية، ومنطلقة كذلك فى رؤيتها السياسية وتعبيرها عن مكونات المجتمع المصرى، بإدراك تام أنه بتوافقنا وتكاملنا نحقق النمو المستدام للوطن الذى نحلم به، وكل عام ومصرنا وأحزابنا وشبابنا بخير".