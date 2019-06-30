شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: 30 يونيو نجحت فى الحفاظ على الدولة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، وجميع القيادات التنفيذية والشعب المصرى، بالذكرى السادسة لثورة 30 يونيو.

وأضاف وهدان، أنه على الشعب المصرى أن يقارن بين مصير مصر وباقى الدول العربية، ليعلم كيف نجحت تلك الثورة فى الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها.

وأوضح "وهدان" في بيان له، أن وقوف القوات المسلحة والشرطة بجانب إرادة المصريين، أفشل كافة المخططات التى كانت تستهدف الدولة المصرية، مضيفًا أن الدولة المصرية عبر العصور هي صمام أمان واستقرار الدول الإسلامية والعربية، وأى فوضى فيها كانت ستظهر نتائجها على كافة دول الشرق الأوسط.

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وأضاف "وكيل النواب" أنه فى الوقت الذى يناقش المصريين فيه وجود بعض المشاكل الاقتصادية، نرى شعوب بأكملها لا ترى أى أمن أو استقرار، وتعيش الأسرة الواحدة فى شتات بين عدة دول، مؤكدًا أن هناك العديد من الجماعات كانت تحاول إحداث الفوضى، وتقوم بالتحريض على القوات المسلحة، لكسر العمود الفقرى لمصر وهو جيشها.

وأكد "وهدان" أن 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين ما داموا متحدين خلف قواتهم المسلحة التى لا تدخر أى جهد للحفاظ على وحدة وتماسك الشعب والدولة المصري، وقضى على التطرف فى الشرق الأوسط.