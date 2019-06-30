شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى الحكومة بمنظومة جيدة لإدارة المخلفات الصلبة والرزاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أوصت لجنة الطاقة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى، الحكومة ممثلة فى وزارة البيئة، بالعمل على تحقيق منظومة جيدة لادارة المخلفات الصلبة والزراعية، و تحسين صحة المواطن بالقرية، ونمو الوعى البيئى لدى المواطن بالقرى لرفع الوعى البيئى لدى المعنيين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى كافة قطاعات الدولة من خلال تطبيق برنامج التنمية المستدامة.

كما أكدت اللجنة فى تقريرها حول خطة العام المالى الجديد، والذى وافق عليه مجلس النواب، أهمية العمل علي تحسين نوعية البيئة عن طريق الحد من التلوث بمختلف مصادره وما يتطلبه من الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، وحماية البيئة من الآثار البيئية للصناعة، وتحسين الإدارة البيئية للحد من الحوادث التى ينجم عنها أزمات بيئية والكوارث الصناعية والمسببة لمشكلات بيئية.

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وشددت اللجنة على أهمية التخلص من الورقيات والتحول للمستندات الإلكترونية تماشياً مع الرؤية الخاصة بالحكومة والانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بفكر جديد تطبيقاً لبرنامج تطوير وتحسين نظم المعلومات البيئية وتكنولوجيا البنية المعلوماتية.

وأشارت لجنة الطاقة والبيئة إلي أهمية اكساب العاملين بالجهاز المعارف والاتجاهات والمهارات البيئية السليمة التى تجعلهم قادرين على أداء مهامهم بنجاح، وتعديل السلوك وتطوير أساليب الأداء الايجابى نحو البيئة وتحسين فعاليته بالتدريب النظرى والعملى من خلال تطبيق برنامج التوعية والاعلام والتفتيش البيئى.