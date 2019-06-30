شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب توصى بتقرير أجر مكمل للعاملين بالهيئة المصرية للسلامة البحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، بضرورة تقرير أجر مكمل للعاملين بالهيئة المصرية للسلامة البحرية، حتى يتسنى لها القيام بالدور المنوط بها، لاسيما وأنها من الهيئات التى تحقق نمواً متزايد فى الإيرادات.

جاء ذلك فى ضوء مناقشة اللجنة البرلمانية لتفاصيل موازنة الهيئة المصرية للسلامة البحرية للعام المالى الجديد 2019/2020، والتى طالبت الهيئة خلالها بأجر مكمل للعاملين بها.

وقالت لجنة النقل والمواصلات فى تقريرها، إنها بمناقشة الموازنة الجارية للهيئات والجهات التابعة لوزارة النقل، تبين لها أن جميع المخصصات الواردة فى بنود الموازنة الجارية لتلك الجهات كافية ولم يقترح زيادتها، فيما عدا الهيئة المصرية للسلامة البحرية.

Advertisements

وشددت اللجنة على أحقية العاملين فى الهيئة فى زيادة أجورهم لتتساوى مع نظرائهم من العاملين بهيئات الموانئ المختلفة، حيث أنه لم يتم الاستجابة إلى المخاطبات المتعددة من الهيئة لرئيس مجلس الوزراء لتقرير أجر مكمل للعاملين بالهيئة -إعمالا لأحكام قانون الخدمة المدنية- نظرا لأنها من الهيئات التى تحقق إيرادات تزيد من حصيلة الموازنة العامة للدولة.