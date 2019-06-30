شكرا لقرائتكم خبر عن إخوانى منشق: 30 يونيو ثورة استردت الإسلام من قبضة المتاجرين به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف المستشار عماد أبو هاشم القاضى المنشق عن جماعة الإخوان الإرهابية، ثورة 30 يونيو التى اندلعت عام 2013 إزاء حكم جماعة الإخوان الإرهابية، بأنها ثورة استردت الدين الإسلامى من قبضة المتاجرين.

وقال "أبو هاشم" فى تصريحات نشرها عبر صفحته على الفيسبوك: "استردت ثورة يونيو الإسلام من قبضة مختطفيه ومحتكريه و المتاجرين فيه لذلك فهى ثورة إسلامية مقدسة ذكراها عيد للمصرين و لكل المسلمين".

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وكان أبو هاشم، المقيم حاليا فى تركيا، قال إن الإسلام يدعو الناس إلى ترك عبادة العباد وعبادة رب العباد، أما "الإخوانية" فإنها تصرف الناس عن عبادة رب العباد إلى عبادة تنظيم الإخوان".

وتابع "أبو هاشم" الذى تلقى العديد من التهديدات من جماعة الإخوان: "التنظيم فى نظر الإخوان هو الرب المعبود (اللاهوت) الذى إليه يرجع الأمر كله، وكبير كهنتهم (المرشد) هو نائبه - فى الأرض - المفوض بأمر جميع العباد (الناسوت) .