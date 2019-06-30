شكرا لقرائتكم خبر عن قمع أردوغان.. قضاء تركيا يحبس 14 صحفيًا باتهامات عنصرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمرارا لمسلسل قمع الصحفيين، وتقييد الحريات، الذى ينتهجه الرئيس التركى رجب الطيب أردوغان، يواصل قضاء إردوغان دوره السياسى فى التنكيل بخصومه، والزج بهم فى السجون بتهم ملفقة، وخصوصًا أصحاب الرأى.
المواقع التركية نقلت أن المحكمة الجنائية العليا الـ 23 فى إسطنبول، قضت، بالحبس 14 عاما و4 أشهر مجموع الأحكام بحق 14 صحفيا من بينهم 3 معتقلين فى جريدة "أوزجورلوكتشو ديمقراسي" التى صدر حكم في وقت سابق، بإغلاقها ومصادرة أموالها أيضا.
تركيا تحولت إلى معسكر اعتقال كبير، يطارد فيه زبانية إردوغان كل من يعارضون سياساته القمعية، والصحفيون جاءوا على رأس قائمة المستهدفين، وذلك فى إطار حملته الشرسة لتكميم الأفواه، منذ مسرحية الانقلاب فى صيف 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر قمع أردوغان.. قضاء تركيا يحبس 14 صحفيًا باتهامات عنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.