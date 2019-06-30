30 دقيقة بحث في أعماق النيل لانتشال "غريق العياط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

30 دقيقة من أعمال البحث عن جثة غريق في أعماق نهر النيل بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، إذ نجح رجال الإنقاذ النهري في انتشال الجثة.

تلقى العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث فرقة العياط والبدرشين إخطارا من شرطة النجدة بغرق شاب في نهر النيل بقرية البليدة.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بفريق إنقاذ نهري مدعوما برجال الضفادع البشرية والمعدات اللازمة، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعى شعبان صوفي أمين 21 سنة، يرتدي بنطالا وفانلة حمراء اللون، ولا توجد إصابات ظاهرية.

تم تسليم الجثة إلى ضابط بقسم شرطة العياط، وتحرير المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.