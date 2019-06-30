يبدأ غدًا مهامه كرئيس استئناف القاهرة.. من هو المستشار بدري عبد الفتاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

يبدأ غدا المستشار بدري عبدالفتاح الرئيس الجديد لمحكمة استئناف القاهرة، مباشرة مهام عمله رئيسًا للمحكمة، عضوا بمجلس القضاء الأعلى، ورئيسا لمجلس رؤساء الاستئناف الذي يضم رؤساء الاستئناف بمحاكم الإسكندرية وطنطا والمنصورة والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، وذلك وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة، وذلك خلفا للمستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، الذي ترك منصبه لبلوغه سن التقاعد القانونية.

ولد المستشار بدرى عبدالفتاح بدري محمد في 13 أكتوبر 1949، بقرية الواسطى مركز الفتح محافظة أسيوط، كما تخرج في جامعة القاهرة عام ١٩٧٢ بتقدير عام جيدا جدا، ليلتحق بعدها في يناير عام ١٩٧٣ بالنيابة العامة بدرجة معاون نيابة بنيابة سوهاج التي ظل يعمل بها حتى عين بدرجة رئيس نيابة بنيابة استئناف قنا لمدة عامين، وبعدها محام عام أول نيابة قنا والبحر الأحمر والأقصر لمدة ٤ سنوات، ثم محام عام أول نيابة استئناف قنا والتي تشمل قنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان لمدة عامين.

عمل المستشار بدري عبدالفتاح بعد ذلك "رئيس لجنة" بالتفتيش القضائي للنيابة العامة لمدة عامين، ومنذ عام ١٩٩٧ حتى عام ٢٠١٨ وهو يعمل بمحكمة استئناف القاهرة حتى شغل منصب رئيس محكمة استئناف قنا منذ سبتمبر 2018 حتى 30 يونيو 2019.